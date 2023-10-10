Бойовики ХАМАС утримують у Газі до 150 заручників, викрадених з Ізраїлю, - представник країни в ООН Ердан

Бойовики терористичного руху ХАМАС утримують в заручниках від 100 до 150 осіб, викрадених з території Ізраїлю.

Про це заявив представник Ізраїлю в ООН Гілад Ердан, передає Цензор.НЕТ із посиланням на BBC.

Офіційний представник армії оборони Ізраїлю, контрадмірал Даніель Хагарі сказав у вівторок, що 50 родинам ізраїльських військових повідомили, що їхні близькі були викрадені та переміщені в Сектор Гази.

За його словами, щонайменше 123 військових Ізраїлю були вбиті.

Представник армії оборони Ізраїлю також заявив, що військові відновили контроль над кордоном Гази після того, як бойовики ХАМАС підірвали частини прикордонного паркану під час суботньої атаки.

Він додав, що Ізраїль наносить авіаудари по Газі кожні чотири години.

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