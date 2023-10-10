Полковнику Червінському вручили змінену підозру

Сьогодні в Шевченківському райсуді столиці має відбутися розгляд скарги адвокатів розвідника Романа Червінського на повідомлення про підозру, яку сторона захисту вважає необґрунтованою. Але вчора Червінському вручили змінений текст підозри, тому адвокати планують відкликати скаргу, оскільки вже немає предмета оскарження.

Про це в коментарі Цензор.НЕТ повідомив адвокат Червінського Сергій Лисенко.

"Учора вручили змінену підозру. Фактично відшліфований текст першої підозри, прибрано деякі моменти, які вони не змогли довести, - зазначив адвокат. - Пояснень два. Перше - відшліфовують підозру перед оголошенням 290 статті КПК (відкриттям матеріалів іншій стороні. - Ред.), що нам пообіцяли вже наприкінці цього тижня. І друге - для того, щоб суддя сьогодні не зміг розглянути скаргу на підозру, оскільки змінено предмет оскарження".

За його словами, адвокати хотіли б подати нову скаргу, але навряд чи встигнуть, якщо цього тижня слідство у цій справі буде закінчено, а матеріали надано підозрюваному і його захисникам на ознайомлення.

"Мій прогноз наступний: ми почнемо знайомитися з матеріалами справи, нам скажуть, що ми це робимо довго, підуть до суду й отримають обмеження на ознайомлення", - вважає Сергій Лисенко.

Він також додав, що минулого тижня Червінському пропонували пройти поліграф.

"Минулого тижня спочатку слідчий, потім прокурори запропонували Роману Червінському проходження поліграфа. Ми дали згоду. Єдина наша умова при цьому, щоб це були не відомчі поліграфологи СБУ, а правильно призначена експертиза за участю державних поліграфологів. Та за такої умови прокурор зі слідчим відмовилися від цієї ідеї", - повідомив він.

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Раніше ЗМІ повідомляли, що українські військові кілька місяців вербували пілота РФ для викрадення літака. Серед них, за даними ЗМІ, був Роман Червінський. Згодом, як зазначили в СБУ, "операція" проводилася попри заперечення СБУ та без згоди відповідних державних органів. У результаті ворог отримав дані про розміщення на аеродромі "Канатове" особового складу Повітряних сил ЗСУ та українських літаків. Це дало змогу ЗС РФ обстріляти летовище.

Згодом Червінський дав Цензор.НЕТ ексклюзивне інтерв'ю, де розповів про операцію на аеродромі "Канатове".

У квітні 2023 СБУ повідомила про підозру Червінському у справі про обстріл окупантами аеродрому "Канатове" на Кіровоградщині. Його затримали на Тернопільщині.

Генерал-майор Віктор Ганущак, у підпорядкуванні якого перебувала військова частина, в яку був зарахований на посаду заступника командира полковник Червінський, розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ, що операцію на аеродромі "Канатове" було погоджено з вищим керівництвом ЗСУ. Проте суд відмовився заслухати Ганущака та не приймав докази на користь Червінського.

Роман Червінський був одним із розвідників, які у 2020 організовували операцію із затримання російських найманців з ПВК "Вагнер", виманюючи їх у Білорусь. Там найманці мали б сісти на літак, який згодом українські спецслужби аварійно посадили б в Україні. Проте операція зірвалася. 24 червня 2021 президент Зеленський підтвердив підготовку спецоперації щодо "вагнерівців". Також Зеленський заявив, що спецоперація щодо "вагнерівців" - ідея інших країн і Україну максимально втягували в це питання.

У грудні 2021 року розвідники ГУР МО Червінський та Семенюк розповіли про зраду операції. За словами Червінського, кілька людей з Офісу Президента могли "злити" інформацію щодо операції із затримання "вагнерівців". Також він розповів, що Офіс Президента погрожував ексрозвідникам кримінальними провадженнями.

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