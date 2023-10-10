Серед загиблих і поранених у Грозі - всі цивільні. Жодного військового там не було, - Нацполіція

Унаслідок ворожого удару по селу Гроза Куп’янського району Харківщини загинув староста Петропільського старостинського округу Шевченківської громади Олександр Нечволод. Жодного військового на місці удару не було.

Цей факт підтвердив на брифінгу начальник Слідчого управління - заступник начальника ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Щодо старости. Так, інформація підтверджена. Серед загиблих він є", - сказав Болвінов.

Він наголосив, що усі жертви російського теракту - цивільні.

"На місці трагедії слідчі криміналісти вилучили залишки ракети "Іскандер М". І ми схиляємося до версії, що російські військові цинічно вчинили воєнний злочин і вбили таку велику кількість людей, мешканців села Гроза, українців звичайних, цивільних. Жодного військового там не було. Всі загиблі і поранені - цивільні", - зазначив Болвінов.

За даними Болвінова. Андрій Козир, тіло якого перепоховували в селі Гроза, служив в ЗСУ і загинув у 2022.

"Він не займав високі щаблі в ЗСУ", - уточнив Болвінов.

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Серед загиблих також 61-річна вчителька професійного ліцею Тамара Соляник, медична сестра "швидкої допомоги" 47-річна Вікторія Сапач та її чоловік Олег, 47-річний учитель місцевого ліцею Володимир Мухватий, його дружина Світлана та матір Тетяна.

Загинула й медична сестра з смт Шевченкового Валентина Корх (1961 р. н.), яку запросили на захід на той випадок, якщо комусь стане зле на поминках.

За інформацією Болвінова, загинула 44-річна Аліна Козир, дружина військового Андрія Козиря, який загинув ще навесні минулого року і перепоховання якого відбулося в селі Гроза. Останнім часом жінка працювала у Польщі і приїхала в Україну за день до трагедії. Також загинув їхній син, Денис Козир, якому було 24 роки.

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"Він жив за кордоном ще до повномасштабного вторгнення, проте після 24 лютого Денис із батьком Андрієм повернулися і стали на захист рідної країни. Батько - Козир Андрій - загинув від смертельного поранення. А Денис обороняв країну більше як рік, проте звільнився з лав Збройних сил України за станом здоров'я", - розповів Болвінов.

Загинула і донька Козирів - 22-річна Єлизавета, яка приїхала на перепоховання батька з-за кордону.

Серед жертв - ще й інші родичі родини військовослужбовця. Батьки загиблої Аліни Козир, пенсіонери Микола та Ніна Гриб.

"Ніна станом на сьогодні значиться як безвісти зникла. На місці трагедії ми знайшли лише її паспорт", - розповів начальник Слідчого управління.

Також загинули дружина Дениса Козиря - Ніна, якій 14 жовтня мав виповнитися 21 рік, та її 42-річна матір Людмила Чегодаєва, яка працювала завідувачкою сільського клубу.

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Як повідомлялося, 5 жовтня російські окупанти вдарили ракетою "Іскандер" по селу Гроза Куп'янського району Харківської області. Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко розповів, що в сільському кафе під час обстрілу були поминки за українським військовослужбовцем, який загинув на фронті. В результаті обстрілу магазину та кафе загинуло 53 мирних мешканця.