Естонія втратить кошти з Фонду солідарності ЄС у разі вступу України, але вона готова до цього, - Каллас
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.
За словами прем'єрки, Естонія готова в довгостроковій перспективі втратити доступ до фондів згуртування, які покликані допомогти економіці менш заможних країн ЄС. Водночас, припустила вона, це станеться не одразу.
Financial Times зазначає, що аналіз ЄС свідчить, що з урахуванням нинішньої бюджетної структури Україна отримає право на майже 186 млрд євро дотацій протягом семи років, що перетворить шість країн, включно з Естонією, з нетто-одержувачів коштів ЄС на нетто-платників до бюджету.
Каллас закликала інші країни Євросоюзу почати роботу над бюджетними реформами, які дозволили б ЄС приймати нових членів.
"Ми повинні обговорити це, які правила, як розподіляються гроші і що ми отримаємо натомість. Ніхто... не каже, що нам не потрібно нічого реформувати. Питання в тому, скільки і що саме", - пояснила вона.
Досі ця тема зачіпалася побіжно, додала вона, висловивши сподівання на те, що в цьому питанні будуть почуті всі країни-члени, а не тільки великі гравці.