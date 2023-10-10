Естонія втратить кошти з Фонду солідарності ЄС у разі вступу України, але вона готова до цього, - Каллас

Прем’єр-міністр Естонії Кая Каллас заявила про готовність країни втратити підтримку Фонду солідарності ЄС, якщо Україна стане членом Євросоюзу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

За словами прем'єрки, Естонія готова в довгостроковій перспективі втратити доступ до фондів згуртування, які покликані допомогти економіці менш заможних країн ЄС. Водночас, припустила вона, це станеться не одразу.

Financial Times зазначає, що аналіз ЄС свідчить, що з урахуванням нинішньої бюджетної структури Україна отримає право на майже 186 млрд євро дотацій протягом семи років, що перетворить шість країн, включно з Естонією, з нетто-одержувачів коштів ЄС на нетто-платників до бюджету.

Каллас закликала інші країни Євросоюзу почати роботу над бюджетними реформами, які дозволили б ЄС приймати нових членів.

"Ми повинні обговорити це, які правила, як розподіляються гроші і що ми отримаємо натомість. Ніхто... не каже, що нам не потрібно нічого реформувати. Питання в тому, скільки і що саме", - пояснила вона.

Досі ця тема зачіпалася побіжно, додала вона, висловивши сподівання на те, що в цьому питанні будуть почуті всі країни-члени, а не тільки великі гравці.

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