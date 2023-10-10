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Спецслужби РФ та Білорусі готують теракт "під чужим прапором" на білоруській нафтобазі, щоб звинуватити в ньому Україну, - Центр нацспротиву

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білорусь,нафтобаза
Спецслужби Росії та Білорусі планують провести операцію "під чужим прапором" неподалік білорусько-польського кордону. Вони хочуть скинути вибухівку з БПЛА на нафтобазу на території Білорусі й звинуватити в цьому Україну.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.

"Між ФСБ РФ та КДБ РБ існує домовленість про проведення операції "під чужим прапором" на території Білорусі з подальшим звинуваченням України у цьому. На цей час об’єктом для теракту розглядається нафтобаза "Брестоблнефтепродукт" поблизу населеного пункту Прилуки Брестської області", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ворожі спецслужби планують скинути вибухівку з БПЛА. За інформацією від білоруського підпілля, в серпні цього року "вагнерівці" проводили аеророзвідку об‘єктів для потенційного місця проведення такої операції.

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Зауважимо, Сили оборони України діють виключно на території України.

"Ця провокація необхідна росіянам, аби зменшити рівень підтримки нашої держави", - додали в ЦНС.

Спецслужби РФ та Білорусі готують теракт під чужим прапором на білоруській нафтобазі, щоб звинуватити в ньому Україну, - Центр нацспротиву 01
Спецслужби РФ та Білорусі готують теракт під чужим прапором на білоруській нафтобазі, щоб звинуватити в ньому Україну, - Центр нацспротиву 02

Автор: Валерiя Сушкова

Топ коментарі

  • Kindrat74
    Та хай хоч все із землею зрівняють і звинувачують кого завгодно )))
  • Nataliia Mykhailova a5732138
    взрывчатки НЕ жалеть !!!!!
    сделайте красиво !
  • Diesel_Sasha
    та пох, всі вже давно зрозуміли хто терористи
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