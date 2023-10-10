УЄФА скасував рішення про допуск молодіжних збірних Росії на міжнародні турніри

Росія не буде допущена до участі у відбіркових іграх Чемпіонату Європи серед юнаків до 17 років.

Про це повідомив керівний орган європейського футболу УЄФА у вівторок, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Associated Press.

Як зазначається, УЄФА розглянув питання про включення Росії до своїх чоловічих і жіночих молодіжних змагань після того, як два тижні тому несподівано пом’якшив свою політику щодо виключення всіх національних і клубних команд країни з міжнародних змагань через вторгнення в Україну.

Ця політика спровокувала розкол у виконавчому комітеті УЄФА, і принаймні 12 із 55 європейських федерацій-членів заявили, що їхні команди й надалі відмовлятимуться від ігор проти Росії.

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Оцінивши, як російські молодіжні команди можуть бути реінтегровані, УЄФА після чергового засідання виконавчого комітету у вівторок заявив, що "пункт порядку денного було знято, оскільки не вдалося знайти технічне рішення, яке дозволило б російським командам грати".

Нагадаємо, 27 вересня Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) допустив до міжнародних змагань команди Росії у віковій категорії U17, пояснивши таке рішення тим, що діти не повинні страждати через дії, відповідальність за які лежить виключно на дорослих, а футбол не повинен відмовлятися від послань миру та надії.