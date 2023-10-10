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УЄФА скасував рішення про допуск молодіжних збірних Росії на міжнародні турніри

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уєфа
Росія не буде допущена до участі у відбіркових іграх Чемпіонату Європи серед юнаків до 17 років.

 Про це повідомив керівний орган європейського футболу УЄФА у вівторок, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Associated Press

Як зазначається, УЄФА розглянув питання про включення Росії до своїх чоловічих і жіночих молодіжних змагань після того, як два тижні тому несподівано пом’якшив свою політику щодо виключення всіх національних і клубних команд країни з міжнародних змагань через вторгнення в Україну.

Ця політика спровокувала розкол у виконавчому комітеті УЄФА, і принаймні 12 із 55 європейських федерацій-членів заявили, що їхні команди й надалі відмовлятимуться від ігор проти Росії.

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Оцінивши, як російські молодіжні команди можуть бути реінтегровані, УЄФА після чергового засідання виконавчого комітету у вівторок заявив, що "пункт порядку денного було знято, оскільки не вдалося знайти технічне рішення, яке дозволило б російським командам грати".

Нагадаємо, 27 вересня Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) допустив до міжнародних змагань команди Росії у віковій категорії U17, пояснивши таке рішення тим, що діти не повинні страждати через дії, відповідальність за які лежить виключно на дорослих, а футбол не повинен відмовлятися від послань миру та надії.

Автор: Ірина Дашківська

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Топ коментарі

  • Marie Mbange
    Хіба що як підживлення для ґрунту
  • AbOriginal_UA
    У кацапом будет свой турнир - "Чемпионат опущенных": рф, кндр, сирия, беларусь, эритрея....
  • Вячеслав Crane
    після бану російському футболу на участь у міжнародних змаганнях їх збірна провела кілька "товариських" матчів зі збірними Ірану, Іраку, Узбекистану, Таджикистану, Киргизстану, Єгипту і Катару
    (Катар між іншим фінансує ХАМАЗ),
    я не проти, щоб вони утворили між собою паралельну ФІФА, і хай грають між собою і з іншими, що не гребують канібалами, хоч кожного тижня,
    адже людожери з Московщини у будь-якому випадку не повинні, принаймні у найближчі 100 років, з'явитися у Європі, до речі не лише футболу стосується
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