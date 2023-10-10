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РФ знала про плани ХАМАСу напасти на Ізраїль, - ГУР МО

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Росія знала про плани бойовиків терористичного руху ХАМАС атакувати Ізраїль. Також РФ передала терористам західне озброєння, яке захопила у війні проти України.

Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, Росія зацікавлена у будь-якому загостренні у різних куточках світу, зокрема, і на Близькому Сході. Ворог використовує це як продовження війни проти України. Представник ГУР додає, що Україна має принципову публічну позицію і "наші партнери теж усе розуміють".

"З цього можна зробити висновки. І є інформація, що держава-агресорка Росія володіла інформацією про плани атак на Ізраїль. Є інформація про взаємодію, зокрема, російських ПВК з бойовиками ХАМАС з приводу обміну досвідом використання російсько-української війни та інших елементів", - заявив Юсов.

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"Тому сам факт такої взаємодії – це додаткова легітимізація, обмін інформацією. Звичайно, можна говорити про політичну причетність та відповідальність держави-агресорки. Насамперед мають бути оцінки міжнародної спільноти, інституцій. Я переконаний, що такі оцінки будуть", - наголосив представник ГУР.

Юсов додав, що жодного інтересу та мотиву дій з боку України про передачу якогось озброєння на Близький Схід не існує за визначенням. Тому що все це озброєння потрібне Україні зараз, щоб "захищатись від терористичного російського вторгнення".

Автор: Валерiя Сушкова

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Топ коментарі

  • Михаил Дужик 7acbc3a9
    Росія не просто знала, вона його підготувала і благословила.
  • Ivanna Myroslavska
    Якби ГУР МО це сказало до нападу і попередило про сам можливий напад, то це було б зовсім інше ГУР МО, а так заднім розумом ми всі розумні.
  • Eugen Schreiber
    от краще не ******* таке вголос, якщо не маєш з собою доказів, тому що "а де докази" точно спитають, а якщо їх не буде, то будуть сприймати наш гур як **********
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