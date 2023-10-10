Виступ Зеленського в румунському парламенті скасували через "можливі зриви з боку депутатів із проросійськими симпатіями", - ЗМІ

Президент України Володимир Зеленський мав о 17:00 виступити у парламенті Румунії, але виступ скасували через "можливі зриви з боку депутатів із проросійськими симпатіями".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на румунську службу Радіо Свобода.

Зеленський уже провів переговори зі своїм румунським колегою Клаусом Йоганнісом, о 16:00 главу української держави має прийняти голова Сенату Ніколає Чуке, а одразу по тому відбудеться зустріч, у якій також візьме участь тимчасовий голова Палати депутатів Афред Сімоніс.

"Я прибув до Бухареста для переговорів із Клаусом Йоганнісом і зміцнення наших добросусідських відносин. Україна вдячна Румунії за підтримку, яка зміцнює нашу державу, а також за її конструктивну солідарність, яка дозволяє нашим народам бути донорами безпеки для світу, особливо у сфері продовольчої безпеки", – повідомив Зеленський.

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