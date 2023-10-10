Підтримка України є стратегічним інтересом Румунії, - президент Йоганніс

Румунія засуджує удари РФ по портовій інфраструктурі України та вважає, що це є воєнними злочинами.

Про це заявив під час пресконференції з Володимиром Зеленським президент Румунії Клаус Йоганніс, передає Цензор.НЕТ

"З перших днів цієї агресії, яка демонструє, що Росія залишається головною загрозою для європейського континенту і всього чорноморського регіону, Румунія та румунський народ були поруч з Україною та українським народом. Підтримка України є стратегічним інтересом Румунії. Зміцнення безпеки України означає зміцнення безпеки Румунії. Ми підтримуємо таким чином боротьбу за основні цінності світу в якому ми живемо", - наголосив він.

Румунський лідер засудив російські удари по портовій інфраструктурі України.

"Це є воєнними злочинами, що негативно впливає на безпеку та має негативні наслідки на експорт зернових з України та на світову харчову безпеку", - додав Йоганніс.

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