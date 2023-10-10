Зеленський про домовленості з Румунією: Будуть хороші новини щодо артилерії та ППО

Президент Володимир Зеленський під час візиту до Румунії обговорив пакети допомоги Україні.

Про це глава держави заявив під час пресконференції з румунським лідером Клаусом Йоганнісом, передає Цензор.НЕТ.

"Є надзвичайно важливе рішення про підготовку в Румунії пілотів для F-16. Створюється центр підготовки пілотів, ми обговорили з паном президентом як прискорити таку підготовку і домовилися, що українські пілоти будуть включені до першої хвилі навчання. Я поінформував про ситуацію на полі бою, наші оборонні потреби", - сказав президент.

Зеленський подякував Румунії за всі надані пакети підтримки.

"І за те, що ми обговорили сьогодні, будуть хороші новини щодо артилерії та ППО. Дуже дякую за це", - додав глава держави.

Нагадаємо, сьогодні президент Зеленський прибув із візитом до Румунії.

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