Цієї доби росіяни активізувалися на усьому Таврійському напрямку, здійснили 705 обстрілів, - Сили оборони

Російські війська підвищили активність на всьому Таврійському напрямку, здійснили 705 обстрілів. Лише в районі Мар’їнки та Новомихайлівки відбито 15 ворожих атак.

Про це заявив в ефірі телемарафону речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Загалом на Авдіївському та Мар’їнському напрямках ворог продовжує тиснути. Було зафіксовано понад 15 невдалих атак в районі Мар’їнки та Новомихайлівки. Не маючи успіхів на полі бою, ворог обстрілює цивільні населені пункти", - розповів він.

Штупун повідомив, що загальні втрати ворога за добу на Таврійському напрямку склали 169 осіб, знищено 7 одиниць військової техніки, зокрема танк, артилерійські системи, склади боєприпасів ворога. Багато ворожої техніки було пошкоджено.

На Шахтарському напрямку українські війська відбили атаку в районі Старомайорського.

На Запорізькому напрямку Сили оборони стримують ворога у районі Левадного.

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За словами Штупуна, протягом минулої доби ворог активізувався на всьому Таврійському напрямку, завдав 19 авіаційних ударів, провів 26 бойових зіткнень, здійснив 705 артилерійських обстрілів.

Він наголосив, що українська артилерія також відповідає потужно. Українці майже удвічі збільшили виконання вогневих завдань. Зокрема, минулої доби виконали 1 415 вогневих завдань, сказав він.

Штупун також зауважив, що ворог міняє тактику штурму. Якщо раніше йшов взвод, то зараз йдуть невеликі групи 5-8 осіб, і це переважно піхота. На його думку, "зараз ворогу вже важко набрати 30 солдатів, які б пішли на штурм і яких одразу рознесла б наша артилерія".

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