Росія є однією з країн, які підтримують ХАМАС, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський вважає, що Росія підтримує палестинські угруповання ХАМАС.

Про це він заявив на спільній з президентом Румунії Клаусом Йоганнісом пресконференції, передає Цензор.НЕТ.

"Хто стоїть за ХАМАСом? Відповідь достатньо проста: той, хто їх підтримує. Підтримує публічно, зброєю. Це ж не один день, це відбувається тривалий час. Також в соцмережах ви можете побачити по сітках, хто дає відповідні сигнали. Ми вважаємо, що Росія одна серед тих, хто допомагав і стоїть за такими відповідними кроками", - сказав президент.

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