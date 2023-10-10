Румунія підтримує початок переговорів щодо вступу України до ЄС до кінця року, - президент Йоганніс

Президент Румунії Клаус Йоганніс підтвердив політичну підтримку його країни щодо початку переговорів про вступ України в Євросоюз до кінця 2023 року.

Про це він заявив під час пресконференції з Володимиром Зеленським, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні я підтвердив політичну та практичну підтримку Румунії щодо початку переговорів про вступ до Європейського Союзу України та Республіки Молдова до кінця 2023 року. Я особисто виступатиму за це рішення в Європейській Раді у грудні", - наголосив румунський президент.

За словами Йоганніса, йдеться про рішення, яке підтвердить прогрес, досягнутий Україною та Молдовою попри дуже складні умови. Він зазначив, що це буде і стратегічним рішенням для ЄС.

"Водночас я підкреслив важливість впровадження всеосяжних реформ, необхідних для вступу до Європейського Союзу, для забезпечення стійкості держави та українського суспільства", - додав він.

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