"Вже скоро запрацює зерновий коридор з України через Молдову в Румунію", - Зеленський

Румунія, Україна та Молдова вже досягли добрих результатів у розвитку логістики в цьому "трикутнику", зокрема вже скоро запрацює зерновий коридор.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спільного із президентом Румунії Клаусом Йоганнісом брифінгу, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Окремо я хочу відзначити один із стратегічних напрямів нашої співпраці. В "трикутнику" Україна - Молдова - Румунія ми здатні створити дуже потужно основу для розвитку не лише наших країн та народів, а й усієї Європи", - наголосив Зеленський.

Він уточнив, що передусім - це економічний розвиток.

Він зауважив, що сторони вже досягли добрих результатів у розвитку логістики в цьому "трикутнику".

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"І вже скоро запрацює зерновий коридор з України через Молдову в Румунію. І це взірець того, як багато ми можемо зробити разом. Що матиме значне, високе значення не лише для нас, а й для Європи та світу в цілому", - підсмикнув Зеленський.

Також він додав, що цей проєкт сприятливо вплине на розвиток бізнесу всіх трьох країн.

"І дуже важливо, що співпраця між Україною, Молдовою та Румунією дає стимул для розвитку бізнесу, інфраструктури та робочих місць для наших народів", - резюмував Зеленський.

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