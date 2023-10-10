У Румунії створять центр підготовки українських пілотів на F-16, - Зеленський

У Румунії відкриють центр підготовки українських пілотів на винищувачах F-16. Пілоти увійдуть у "першу хвилю" навчання.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський на пресконференції з президентом Румунії Клаусом Йоганнісом, передає Цензор.НЕТ.

"Є надзвичайно важливе рішення про підготовку в Румунії для F-16. Створюється центр підготовки пілотів. Ми обговорили, як прискорити таку підготовку і домовились, що українські пілоти будуть включені до "першої" хвилі навчання", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше у Білому домі повідомили, що США підтримують рішення надати F-16 Україні після завершення навчання пілотів.

Президент Зеленський після зустрічі із прем'єром Нідерландів Рютте заявив, що обговорюється передача 42 літаків F-16 Україні після тренування наших пілотів. А Нідерланди та Данія зобов’язуються передати літаки F-16 Україні. Українські пілоти вже почали навчання в Данії.

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Прем'єр-міністр Данії Фредеріксен заявила, що країна надасть 19 літаків. Перші 6 одиниць Данія планує відправити до України ближче до Нового року.

70 пілотів та авіаторів вже проходять навчання у Данії. Мінімальний термін підготовки, за словами міністра оборони Резнікова, 6 місяців. Водночас командувач Повітряних сил заявив, що два пілоти зможуть опанувати F-16 за чотири місяці.

У Повітряних силах заявили, що для переваги в небі Україні необхідні 128 винищувачів.

У Пентагоні заявили, що США готові навчати українських пілотів на F-16, якщо європейські країни не встигатимуть. Водночас ЄС може компенсувати частину витрат країнам, які передають Україні F-16.

До навчання українських пілотів також приєднається Греція.

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