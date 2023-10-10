Затримано жительку Чорнобаївки, яка під час окупації організовувала псевдореферендум, - СБУ
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.
36-річна жителька села після окупації підтримала окупантів та пішла з ними на співпрацю.
"За це отримала призначення до складу створеного агресором місцевого "виборчкому" та "привілеї" щодо вільного пересування по території району. У лавах загарбницької установи вона виконувала вказівки москви щодо проведення фейкового плебісциту восени 2022 року.
Для цього вона обходила помешкання місцевих жителів та агітувала їх взяти участь у псевдореферендумі та "проголосувати" на користь країни-агресора. Під час таких "рейдів" колаборантку супроводжували озброєні окупанти, які допомагали їй залякувати мешканців селища та "вибивати" з них "підписи" на підтримку кремля", - йдеться в повідомленні.
Після визволення правобережжя Херсонщини жінка тривалий час переховувалася від правосуддя. Згодом СБУ її розшукала та затримала.
Їй повідомлено ро підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність, вчинена за попередньою змовою групою осіб). Наразі вона перебуває під вартою. Триває розслідування. Зловмисниці загрожує до 10 років тюрми.