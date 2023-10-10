Болгарія, Туреччина та Румунія планують створити групу з розмінування вод у Чорному морі, - Bloomberg

Три країни-члени НАТО обговорюють створення спільних сил для знешкодження мін, які потрапили у Чорне море внаслідок війни РФ проти України.

Про це пише Bloomberg, передає Цензор.НЕТ.

"Туреччина, Румунія і Болгарія обговорюють створення спільних сил для знешкодження мін, які могли потрапити в їхні територіальні води внаслідок війни РФ проти України. Ці три країни-члени НАТО все ще опрацьовують деталі угоди, але можуть створити таку групу вже наступного місяця, повідомили три посадовці", - зазначає агентство.

Як стверджують джерела, додаткові кораблі НАТО в межах цієї ініціативи в Чорному морі розміщувати не будуть.

Одна з цілей місії - показати, що ці три країни здатні розв'язати проблему самостійно.

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З початку війни союзники по НАТО посилили спостереження і розвідку в регіоні, але не морську активність. Туреччина посилається на міжнародну угоду, яка дозволяє прохід військових кораблів, що належать лише прибережним державам Чорного моря, а не іншим країнам, включаючи союзників по НАТО, аби запобігти ескалації конфлікту, додає Bloomberg.

Ці об'єднані сили з розмінування моря стануть першими великими спільними зусиллями членів НАТО в Чорному морі від початку повномасштабного вторгнення Росії.