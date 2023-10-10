Румунія забезпечує майже 60% транзиту українського зерна, - президент Йоганніс
Про це заявив Президент Румунії Клаус Йоганніс на спільній з Президентом України Володимиром Зеленським пресконференції в Бухаресті, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Було погодження подвоєння спроможностей транзиту через румунські порти до 4 млн тонн сільськогосподарської продукції. Через Румунію проходить транзитом майже 60% від загального обсягу експорту зерна з України. Фактично, від початку війни понад 27 млн тонн зерна з України пройшли транзитом через нашу країну", - зазначив Йоганніс.
Він запевнив українського колегу Зеленського, що Румунія докладатиме всіх зусиль для продовження підтримки України. Водночас Йоганніс висловився щодо виправдання очікувань румунських фермерів.
Нагадаємо, на цій самій пресконференції Зеленський заявляв, що незабаром запрацює новий зерновий коридор для українського зерна через Румунію та Молдову.