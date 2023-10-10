Румунія забезпечує майже 60% транзиту українського зерна, - президент Йоганніс

Від початку повномасштабного вторгнення обсяги транзиту українського зерна через Румунію вже перевищили 27 млн тонн - це 60% від усього транзиту.

Про це заявив Президент Румунії Клаус Йоганніс на спільній з Президентом України Володимиром Зеленським пресконференції в Бухаресті, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Було погодження подвоєння спроможностей транзиту через румунські порти до 4 млн тонн сільськогосподарської продукції. Через Румунію проходить транзитом майже 60% від загального обсягу експорту зерна з України. Фактично, від початку війни понад 27 млн тонн зерна з України пройшли транзитом через нашу країну", - зазначив Йоганніс.

Він запевнив українського колегу Зеленського, що Румунія докладатиме всіх зусиль для продовження підтримки України. Водночас Йоганніс висловився щодо виправдання очікувань румунських фермерів.

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Нагадаємо, на цій самій пресконференції Зеленський заявляв, що незабаром запрацює новий зерновий коридор для українського зерна через Румунію та Молдову.