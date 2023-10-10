Якщо Росія отримає іранські балістичні ракети, це буде серйозною загрозою, - Ігнат

Хоча не відомі точні характеристики іранських балістичних ракет, у руках Росії вони будуть серйозною загрозою.

Про це в коментарі РБК-Україна заявив спікер Командування Повітряних Сил Збройних Сил України Юрій Ігнат, повідомляє Цензор.НЕТ.

Він вважає, що російські загарбники спробують накопичити ракетне озброєння для ударів по території України.

"Знаючи про складнощі у відбитті балістичних атак, окупанти прагнутимуть накопичувати ракети і якщо вони все ж таки отримають їх від Ірану, для України це становитиме небезпеку", - зазначає Ігнат.

Він оцінює загрозу від іранських ракет як значну, хоча точні характеристики цього тапу озброєння наразі залишаються невідомими.

"Це серйозна загроза. Про ці ракети вже рік говорять. Наскільки вони ефективні та точні, ніхто не знає. Звичайно, Іран розповідатиме, що вони кращі, але вони не кращі, ніж Іскандер, це 100%. Але якщо Росія їх отримає, це серйозна проблема", - наголосив він.

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Нагадаємо, українська розвідка повідомляла, що не фіксувала фактів використання РФ балістичних ракет іранського виробництва у війні проти України.