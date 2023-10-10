У Газі армія Ізраїлю ліквідувала міністра економіки ХАМАС Шамалу, - речник ЦАХАЛ

Ізраїльська армія ліквідувала міністра економіки бойовиків ХАМАС Джавада Абу Шамалу. Також ліквідовано високопоставленого члена ХАМАС Закарію Абу Маамара в Газі.

Про це повідомив головний речник Армії оборони Ізраїлю контрадмірал Даніель Хагарі, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні вночі (10 жовтня - ред.) літак ЦАХАЛу вбив Джавада Абу Шамалу, міністра економіки терористичної організації ХАМАС.

На посаді він керував фінансами організації та виділяв кошти на фінансування та управління тероризмом усередині та за межами Сектора Гази", - йдеться у повідомленні.

Також Хагарі заявив про ліквідацію "одного з високопоставлених членів політичного бюро терористичної організації ХАМАС, який обіймав посаду керівника відділу національних зв'язків організації". Йдеться, за його словами, про Закарію Абу Маамра – "голову міністерства національних відносин у політичному бюро терористичної організації ХАМАС у Секторі Гази".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Приблизно 1,5 тисячі тіл бойовиків ХАМАС виявлено на території Ізраїлю

Речник армії Ізраїлю повідомив, що на своїй посаді Абу Маамр відповідав за "ухвалення рішень у Газі, забезпечення внутрішніх відносин та координацію між організаціями Гази".

Чиновників ХАМАС ліквідували в Хан-Юнісі на півдні Сектора Газа.