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Президент Румунії Йоганніс вважає, що румунська та українська національні меншини мають отримати схожі права

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Румунська національна меншина в Україні та українська національна меншина в Румунії мають отримати схожі права, зокрема на мову та освіту рідною мовою.

Про це заявив Президент Румунії Клаус Йоганніс на спільній з Президентом України Володимиром Зеленським пресконференції, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми детально обговорили і питання забезпечення прав осіб, що належать до національних меншин, враховуючи те, що в Румунії проживає численна українська громада, а в Україні проживає румунська громада. Ми бажаємо, щоб ці дві меншини, які є важливими для наших країн, мали схожі права, особливо я маю на увазі, звичайно, на мову й освіту рідною мовою", – зазначив він.

Йоганніс також запевнив, що його країна зацікавлена у просуванні всеохоплюючого порядку денного на користь громадян двох держав та прагне конструктивного й прозорого підходу, націленого на рішення, зокрема в чутливих питаннях.

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Топ коментарі

  • ZoV KobZona
    Согласен. Сколько украинских школ и учеников в Румынии- столько же ровно и румынских в Украине. Но и те и другие с обязательным изучением государственного языка.
  • Alex Zverev 46d6768b
    Почему-то все вокруг требуют от Украины особых прав для "меньшинств". Может конечно я не в теме, но кажется что к другим странам подобных требований особо не выдвигают. Никогда не слышал чтобы от Германии или Франции требовали особых прав тамошним туркам, арабам и прочим. А вот Украина всегда всем обязана. С чего бы это?
  • vismavista
    Троль,, навіщо тебе ведмедчук на Цензорі зарєєстрував?
    Такі тупі висе..и тут не канають
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