Президент Румунії Йоганніс вважає, що румунська та українська національні меншини мають отримати схожі права

Румунська національна меншина в Україні та українська національна меншина в Румунії мають отримати схожі права, зокрема на мову та освіту рідною мовою.

Про це заявив Президент Румунії Клаус Йоганніс на спільній з Президентом України Володимиром Зеленським пресконференції, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми детально обговорили і питання забезпечення прав осіб, що належать до національних меншин, враховуючи те, що в Румунії проживає численна українська громада, а в Україні проживає румунська громада. Ми бажаємо, щоб ці дві меншини, які є важливими для наших країн, мали схожі права, особливо я маю на увазі, звичайно, на мову й освіту рідною мовою", – зазначив він.

Йоганніс також запевнив, що його країна зацікавлена у просуванні всеохоплюючого порядку денного на користь громадян двох держав та прагне конструктивного й прозорого підходу, націленого на рішення, зокрема в чутливих питаннях.

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