Уряд максимально спростив ввезення безпілотників, - Шмигаль

Кабмін максимально спростив ввезення безпілотників та матеріалів для їх виготовлення.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив на засіданні уряду, передає Цензор.НЕТ.

"Уряд максимально спростив ввезення безпілотників. Розширив перелік товарів військового призначення та подвійного використання, які можуть імпортуватися без дозволу Держслужби експортного контролю. Ми зняли бюрократичні перепони для закупівель українських дронів", - зазначив Шмигаль.

За його словами, окремою постановою було спрощено й імпорт сировини для виробництва боєприпасів та бойових частин БПЛА.

"Це забезпечить наші потреби та дозволить наростити випуск безпілотників. Цього року виробництво вже виросло в сотню разів, і зросте ще більше", - додав Шмигаль.

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