Росіяни вдарили по школі на Сумщині, поранено дитину (оновлено)

Російські війська обстріляли школу у селищі Угроїди Краснопільської громади Сумської області, поранену дитину госпіталізовано.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"Був обстріл, пошкодженоприміщення школи, там вибиті вікна та пошкоджений дах. Внаслідок обстрілу поранено 13-річну дитину, її екстрено на "швидкій" доставили у Суми в медичний заклад", - розповіла секретар Краснопільської селищної ради Ірина Юхта.

Окупанти також обстріляли й інші населені пункти Краснопільської громади. Втім, там обійшлось без постраждалих та руйнувань.

Також читайте: Серед загиблих і поранених у Грозі - всі цивільні. Жодного військового там не було, - Нацполіція

О 19:06 у телеграм-каналі Сумської ОВА з'явилося повідомлення про те, що дівчинку, поранену у селещі Угроїди, врятувати не вдалося. Вірогідно, йдеться про ту саму дитину.