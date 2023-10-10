Зеленський призначив Проніна головою Полтавської ОДА

Президент України Володимир Зеленський призначив Філіпа Проніна головою Полтавської обласної державної адміністрації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт глави держави.

"Призначити Проніна Філіпа Євгеновича головою Полтавської обласної державної адміністрації", - зазначається в указі №686/2023.

Іншим указом Зеленський звільнив Дмитра Луніна від тимчасового виконання обов'язків голови Полтавської ОДА.

Пронін раніше працював заступником керівника Агентства з розшуку та менеджменту активів. Кабмін погодив його призначення очільником Полтавської ОДА 5 вересня.

Також читайте: ​Кабмін погодив звільнення керівника Донецької ОВА Кириленка та призначення очільником Полтавщини Проніна