У проєкті бюджету на 2024 рік на оборону передбачені майже 1,7 трильйона, - Шмигаль
Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив на засіданні уряду, повідомляє Цензор.НЕТ.
"У бюджет на 2024 рік закладаємо майже 1,7 трлн грн на безпеку та оборону. З них близько 56 млрд грн – на оборонні виробництва та ще понад 48 млрд грн – на поповнення і розширення армії дронів", - заявив Шмигаль.
"Додатковий важливий ресурс на дрони, військову техніку і боєприпаси – це військове ПДФО. Очікуємо від народних депутатів ухвалення в другому читанні урядового законопроєкту, який переспрямує ці кошти на потреби оборони", - зауважив він.
Прем’єр-міністр подякував парламенту за ухвалення урядового законопроєкту про посилення обороноздатності. "Понад 300 млрд грн ми додали на оборону. Це те, що потрібно нашим військовим прямо зараз", - наголосив Шмигаль.