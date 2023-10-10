У проєкті бюджету на 2024 рік на оборону передбачені майже 1,7 трильйона, - Шмигаль

У 2024 році планується спрямувати близько 56 млрд грн на оборонні виробництва та понад 48 млрд грн – на поповнення і розширення армії дронів.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив на засіданні уряду, повідомляє Цензор.НЕТ.

"У бюджет на 2024 рік закладаємо майже 1,7 трлн грн на безпеку та оборону. З них близько 56 млрд грн – на оборонні виробництва та ще понад 48 млрд грн – на поповнення і розширення армії дронів", - заявив Шмигаль.

"Додатковий важливий ресурс на дрони, військову техніку і боєприпаси – це військове ПДФО. Очікуємо від народних депутатів ухвалення в другому читанні урядового законопроєкту, який переспрямує ці кошти на потреби оборони", - зауважив він.

Прем’єр-міністр подякував парламенту за ухвалення урядового законопроєкту про посилення обороноздатності. "Понад 300 млрд грн ми додали на оборону. Це те, що потрібно нашим військовим прямо зараз", - наголосив Шмигаль.

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