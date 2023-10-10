Унаслідок обстрілів у Нікополі пошкоджено 16 приватних будинків, - ОВА
6331
У вівторок російські окупанти сім разів обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області, унаслідок обстрілу в Нікополі пошкоджено 16 приватних будинків і 8 господарських споруд, а також гімназію,
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у телеграмі повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Лисак.
"Сім обстрілів за день. Нікопольщина здригалася від ударів важкої артилерії ворога. А ще агресор поцілив по району трьома дронами-камікадзе. У самому Нікополі пошкоджено 16 приватних будинків та 8 господарських споруд. Одну - знищено. Побиті гімназія і чверть сотні сонячних панелей. Зачепило газопроводи та лінії електропередач", - написав Лисак.
Крім цього, унаслідок обстрілів у Марганецькій громаді пошкоджено три будинки, господарські споруди та електромережі.
Унаслідок ворожих обстрілів жертв і постраждалих немає.