Унаслідок обстрілів у Нікополі пошкоджено 16 приватних будинків, - ОВА

У вівторок російські окупанти сім разів обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області, унаслідок обстрілу в Нікополі пошкоджено 16 приватних будинків і 8 господарських споруд, а також гімназію,

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у телеграмі повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Лисак.

"Сім обстрілів за день. Нікопольщина здригалася від ударів важкої артилерії ворога. А ще агресор поцілив по району трьома дронами-камікадзе. У самому Нікополі пошкоджено 16 приватних будинків та 8 господарських споруд. Одну - знищено. Побиті гімназія і чверть сотні сонячних панелей. Зачепило газопроводи та лінії електропередач", - написав Лисак.

Крім цього, унаслідок обстрілів у Марганецькій громаді пошкоджено три будинки, господарські споруди та електромережі.

Унаслідок ворожих обстрілів жертв і постраждалих немає.

Також читайте: Упродовж дня армія РФ накривала вогнем з важкої артилерії Нікополь, по Марганецькій громаді вдарила з "Града". ФОТОрепортаж