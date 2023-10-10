Росії не вдалося повернутися до Ради ООН з прав людини

Генеральна асамблея ООН у вівторок не підтримала обрання Росії членом Ради Організації з прав людини.

Про це йдеться у дописі на офіційній сторінці Ради у твіттері, повідомляє Цензор.НЕТ.

Серед 15 членів Ради ООН з прав людини на 2024-2026 роки, яких обрала Генасамблея, Російської Федерації немає.

З-поміж європейських держав там будуть представлені Албанія, Болгарія, Франція та Нідерланди. Росія змагалась саме з Албанією та Болгарією за два місця в Раді, зарезервовані для країн Центральної та Східної Європи.

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Нагадаємо, ВВС повідомляло, що дипломати РФ поширюють серед членів ООН документ із проханням підтримати повернення Росії до Ради ООН з прав людини.