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PIN-UP подав до суду на українських журналістів через розслідування зв’язків онлайн-казино з Росією

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pin-up
Компанія "Укр Гейм Технолоджі" (працює під брендом PIN-UP) подала до суду на журналістів інформаційного агентства "Великий Київ" через статтю під назвою "PIN-UP: історія одного "українського" онлайн-казино родом з Росії".

Про це свідчить ухвала Печерського районного суду Києва від 25 вересня, оприлюднена в Єдиному держреєстрі судових рішень, повідомляє Цензор.НЕТ.

Стаття стосувалася зв'язків онлайн-казино з Росією. А саме йшлося про російське громадянство його власників. PIN-UP вимагає через суд спростування.

Раніше українська державна Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) анулювала одному з 2 юридичних осіб PIN-UP ліцензію саме через зв'язки з Росією. Згідно з рішенням КРАІЛ, приводом став лист Служби безпеки України, який підтвердив зв'язок онлайн-казино з РФ.

Нагадаємо, Pin-UP вже подав 4 позови проти державної Комісії з регулювання лотерей та азартних ігор в Україні з вимогою не анулювати її ліцензію на проведення азартних ігор всупереч зверненню Служби безпеки України, яка встановила зв'язок онлайн-казино з Російською Федерацією.

https://reyestr.court.gov.ua/Review/112612060?fbclid=IwAR3Q31BIEarsGJNCnpqNX24Q14fFsFIBmYGRS27SEJ2HXkBwEOx1v9_Anpw

https://reyestr.court.gov.ua/Review/112995058?fbclid=IwAR1IeNsUDOWjj8Mz0Jzcubh2958DXoy6hkazaWxySEtzYA03p61ksflKRFE

https://reyestr.court.gov.ua/Review/112875586?fbclid=IwAR01KGhTO06hb22WPqfnDsI8lF7NqMZscDHkcDfEF-e0GXg-mURQRMI0HxE

https://reyestr.court.gov.ua/Review/112639014?fbclid=IwAR0orFtphnJWao4dmCuzF5djto-r4FAHc6zfLeY1eOTYgRaoeXW8y-2kmHM

Автор: Володимир Янченко

Топ коментарі

  • Амандрапапупа
    27 січня 2015 року https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Верховна Рада України прийняла постанову про визнання Росії країною-агресором та про звернення Верховної Ради України до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%9E%D0%B1%27%D1%94%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9 Організації Об'єднаних Націй , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82 Європейського Парламенту , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%8F_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8_%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8 Парламентської Асамблеї Ради Європи , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%8F_%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E Парламентської Асамблеї НАТО , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%8F_%D0%9E%D0%91%D0%A1%D0%84 Парламентської Асамблеї ОБСЄ , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%8F_%D0%93%D0%A3%D0%90%D0%9C Парламентської Асамблеї ГУАМ , національних парламентів держав світу про визнання https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F Російської Федерації державою-агресором. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%90%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%97_%D0%9E%D0%9E%D0%9D_3314#cite_note-4 [4]

    https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%90%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%97_%D0%9E%D0%9E%D0%9D_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BA%D1%83_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D1%86%D1%96%D0%BB%D1%96%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Резолюція Генеральної асамблеї ООН A/RES/68/262 від 27 березня 2014 року «Про підтримку територіальної цілісності України» і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%93%D0%90_%D0%9E%D0%9E%D0%9D_%C2%AB%D0%A1%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%B7_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BC%D0%B8_%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8_%D0%B2_%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%96%D0%B9_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D1%86%D1%96_%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC_%D1%82%D0%B0_%D0%BC._%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C,_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0%C2%BB_(2016) Резолюція Генеральної асамблеї ООН «Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим і місті Севастополь (Україна)» від 15 листопада 2016 року засуджують окупацію Росією території Криму і порушення Росією прав людей на території Криму.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%90%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%97_%D0%9E%D0%9E%D0%9D_3314#cite_note-5 [5]

    Такої одностайності у рішеннях Генасамблеї ООН стосовно триваючих збройних конфліктів у світі, напевно, не було ще ніколи.

    А тим більше - із такими жорсткими формулюваннями у рішенні.

    141 держава підтримала і лише 5 висловилися проти резолюції ГА ООН з вимогами до РФ стосовно припинення агресії проти України. "Проти" проголосував сам Кремль, його васал, самопроголошений президент Білорусі Лукашенко, сирійська диктатура на чолі з нерукоподаваним у світі Башаром Асадом, тоталітарна КНДР та одна з найбідніших держав у світі Еритрея. Інші цікавинки: "за" засудження проголосувала проросійська Сербія (це має історичні корені). Кілька залежних від РФ держав, як-от Венесуела, не прийшли до зали.

    Резолюція вимагає від Росії не просто припинити напад. Вирішення конфлікту має включати також деокупацію Криму та Донбасу, каже документ.
    Резолюція Генеральної Асамблеї ООН 3314:
    Стаття 3[https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%90%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%97_%D0%9E%D0%9E%D0%9D_3314&veaction=edit&section=4 ред. | https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%90%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%97_%D0%9E%D0%9E%D0%9D_3314&action=edit&section=4 ред. код ]

    Будь-яке з наведених нижче дій, незалежно від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8 оголошення війни , за умови та відповідно до положень статті 2 кваліфікується як акт агресії:

    а) Вторгнення або напад збройних сил держави на територію іншої держави або будь-яка військова окупація, який би тимчасовий характер вона не носила, що є результатом такого вторгнення або нападу, або будь-яка анексія із застосуванням сили території іншої держави або її частини;

    b) Бомбардування збройними силами держави території іншої держави або застосування будь-якої зброї державою проти території іншої держави;

    c) Блокада портів або берегів держави збройними силами іншої держави;

    d) Напад збройних сил держави на сухопутні, морські чи повітряні сили або морські та повітряні бойовики або державу, що не має доступу;

    e) Застосування збройних сил однієї держави, що знаходяться на території іншої держави за згодою з приймаючою державою, в порушення умов, передбачених в угоді, або будь-яке продовження їх перебування на такій території по припиненню дії угоди;

    f) Дія держави, що дозволяє, щоб її територія, яку вона надала в розпорядження іншої держави, використовувалася цією іншою державою для здійснення акту агресії проти третьої держави;

    g) Засилання державою або від імені держави збройних банд, груп, іррегулярних сил або найманців, які здійснюють акти застосування збройної сили проти іншої держави, що носять настільки серйозний характер, що це рівносильне перерахованим вище актам, або його значну участь в них.

    Стаття 4[https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%90%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%97_%D0%9E%D0%9E%D0%9D_3314&veaction=edit&section=5 ред. | https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%90%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%97_%D0%9E%D0%9E%D0%9D_3314&action=edit&section=5 ред. код ]

    Вищенаведений перелік актів не є вичерпним, і Рада Безпеки може визначити, що інші акти являють собою агресію згідно з положеннями Статуту.

    Стаття 5[https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%90%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%97_%D0%9E%D0%9E%D0%9D_3314&veaction=edit&section=6 ред. | https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%90%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%97_%D0%9E%D0%9E%D0%9D_3314&action=edit&section=6 ред. код ]Ніякі міркування будь-якого характеру, будь то політичного, економічного, військового чи іншого характеру, не можуть служити виправданням агресії.Агресивна війна є злочином проти міжнародного світу. Агресія тягне за собою міжнародну відповідальність.Жодне територіальне придбання або особлива вигода, отримані в результаті агресії, не є і не можуть бути визнані законними.
  • govtva
    Путевку этим геймерам на фронт там их ждут незабываемые стрелялки с обновлением в госпиталях.
  • Oleksii Magas
    Майже певен, що вуха портнова не глибоко заховані.
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