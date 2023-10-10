PIN-UP подав до суду на українських журналістів через розслідування зв’язків онлайн-казино з Росією
Про це свідчить ухвала Печерського районного суду Києва від 25 вересня, оприлюднена в Єдиному держреєстрі судових рішень, повідомляє Цензор.НЕТ.
Стаття стосувалася зв'язків онлайн-казино з Росією. А саме йшлося про російське громадянство його власників. PIN-UP вимагає через суд спростування.
Раніше українська державна Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) анулювала одному з 2 юридичних осіб PIN-UP ліцензію саме через зв'язки з Росією. Згідно з рішенням КРАІЛ, приводом став лист Служби безпеки України, який підтвердив зв'язок онлайн-казино з РФ.
Нагадаємо, Pin-UP вже подав 4 позови проти державної Комісії з регулювання лотерей та азартних ігор в Україні з вимогою не анулювати її ліцензію на проведення азартних ігор всупереч зверненню Служби безпеки України, яка встановила зв'язок онлайн-казино з Російською Федерацією.
https://reyestr.court.gov.ua/Review/112612060?fbclid=IwAR3Q31BIEarsGJNCnpqNX24Q14fFsFIBmYGRS27SEJ2HXkBwEOx1v9_Anpw
https://reyestr.court.gov.ua/Review/112995058?fbclid=IwAR1IeNsUDOWjj8Mz0Jzcubh2958DXoy6hkazaWxySEtzYA03p61ksflKRFE
https://reyestr.court.gov.ua/Review/112875586?fbclid=IwAR01KGhTO06hb22WPqfnDsI8lF7NqMZscDHkcDfEF-e0GXg-mURQRMI0HxE
https://reyestr.court.gov.ua/Review/112639014?fbclid=IwAR0orFtphnJWao4dmCuzF5djto-r4FAHc6zfLeY1eOTYgRaoeXW8y-2kmHM