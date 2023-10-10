PIN-UP подав до суду на українських журналістів через розслідування зв’язків онлайн-казино з Росією

Компанія "Укр Гейм Технолоджі" (працює під брендом PIN-UP) подала до суду на журналістів інформаційного агентства "Великий Київ" через статтю під назвою "PIN-UP: історія одного "українського" онлайн-казино родом з Росії".

Про це свідчить ухвала Печерського районного суду Києва від 25 вересня, оприлюднена в Єдиному держреєстрі судових рішень, повідомляє Цензор.НЕТ.

Стаття стосувалася зв'язків онлайн-казино з Росією. А саме йшлося про російське громадянство його власників. PIN-UP вимагає через суд спростування.

Раніше українська державна Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) анулювала одному з 2 юридичних осіб PIN-UP ліцензію саме через зв'язки з Росією. Згідно з рішенням КРАІЛ, приводом став лист Служби безпеки України, який підтвердив зв'язок онлайн-казино з РФ.

Нагадаємо, Pin-UP вже подав 4 позови проти державної Комісії з регулювання лотерей та азартних ігор в Україні з вимогою не анулювати її ліцензію на проведення азартних ігор всупереч зверненню Служби безпеки України, яка встановила зв'язок онлайн-казино з Російською Федерацією.

https://reyestr.court.gov.ua/Review/112612060?fbclid=IwAR3Q31BIEarsGJNCnpqNX24Q14fFsFIBmYGRS27SEJ2HXkBwEOx1v9_Anpw

https://reyestr.court.gov.ua/Review/112995058?fbclid=IwAR1IeNsUDOWjj8Mz0Jzcubh2958DXoy6hkazaWxySEtzYA03p61ksflKRFE

https://reyestr.court.gov.ua/Review/112875586?fbclid=IwAR01KGhTO06hb22WPqfnDsI8lF7NqMZscDHkcDfEF-e0GXg-mURQRMI0HxE

https://reyestr.court.gov.ua/Review/112639014?fbclid=IwAR0orFtphnJWao4dmCuzF5djto-r4FAHc6zfLeY1eOTYgRaoeXW8y-2kmHM