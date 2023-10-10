У Болгарії затримали 12 учасників злочинної мережі, що постачала до Росії товари військового призначення

Болгарська прокуратура, Агентство державної безпеки та Міністерство внутрішніх справ Болгарії оголосили про ліквідацію організованої злочинної групи, що експортувала товари подвійного призначення до РФ, які використовувались проти України.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомляє The Sofia Globe.

"У Болгарії заарештували 12 осіб за незаконний експорт до Росії товарів подвійного призначення для використання військовими цієї країни у війні проти України", - йдеться у повідомленні.

П'ятеро затриманих є іноземними громадянами, зокрема, це троє росіян, білорус та албанець, повідомив голова МВС Болгарії Живко Коцев.

Голова Агентства державної безпеки Пламен Тончев повідомив, що відомство отримало інформацію про експорт товарів подвійного використання, після чого "було викрито складну мережу незаконних поставок".

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Злочинна мережа працювала у містах Софія, Пловдив, Варна та Велико Тирново з початку 2021 року.

В основі мережі стояли громадяни РФ, які фінансували постачання товарів. Вони не є постійними мешканцями Болгарії.

Поставки йшли через різні компанії, одна з яких знаходиться у Пловдиві. Товар відправляли до Пловдива, де його перепаковували, потім транспортували до Софії, а звідти через аеропорт до РФ. Зазначається, що грошовий обіг групи склав понад чотири мільйони левів (близько двох мільйонів євро).

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"Зброя призначалася не для регулярної російської армії, а для спецпризначенців, які діяли на території України", - йдеться у повідомленні.

Заступник генпрокурора Болгарії Марія Павлова повідомила, що експортована техніка включає різні види товарів подвійного призначення, зокрема оптичні приціли та авіаційну радіотехніку.

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