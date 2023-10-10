ЗСУ відбили всі ворожі атаки на Авдіївському напрямку, - Сили оборони

Попри масований артилерійський обстріл ЗСУ вдалося відбити усі атаки російських військ на Авдіївському напрямку.

Про це повідомив офіційний представник групи військ "Таврія" полковник Олександр Штупун в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Оновлена інформація... Наші захисники на авдіївському напрямку відбили всі атаки ворога, і не допущено втрат рубежів і позицій", - розповів він.

За його словами, раніше окупанти активізувалися на авдіївському напрямку. "Наші захисники сьогодні відбили атаки ворога в районах Кераміка, Очеретиного, Бердичів, Степового, Ласточкиного, Тоненького, Авдіївки та Первомайського, це в Донецькій області. Також окупанти завдали авіаударів біля Бердичів та Авдіївки. Від ранку і до цього часу періодично обстрілюють цивільну інфраструктуру Авдіївки та населених пунктів Покровського району навколо. Зі ствольної артилерії та РСЗВ обстріляно Авдіївку", - розповів Штупун.

Також на мар'їнському напрямку протягом доби Сили оборони успішно відбили дев'ять атак ворога в районах зруйнованої Мар'їнки Донецької області. Своєю чергою Сили оборони знищили щонайменше чотири ворожі танки та ще два пошкодили, однак ця інформація не остаточна.

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Раніше Штупун повідомляв, що російські війська підвищили активність на всьому Таврійському напрямку, здійснили 705 обстрілів. Лише в районі Мар’їнки та Новомихайлівки відбито 15 ворожих атак.