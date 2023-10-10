ЗСУ відбили всі ворожі атаки на Авдіївському напрямку, - Сили оборони
Про це повідомив офіційний представник групи військ "Таврія" полковник Олександр Штупун в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Оновлена інформація... Наші захисники на авдіївському напрямку відбили всі атаки ворога, і не допущено втрат рубежів і позицій", - розповів він.
За його словами, раніше окупанти активізувалися на авдіївському напрямку. "Наші захисники сьогодні відбили атаки ворога в районах Кераміка, Очеретиного, Бердичів, Степового, Ласточкиного, Тоненького, Авдіївки та Первомайського, це в Донецькій області. Також окупанти завдали авіаударів біля Бердичів та Авдіївки. Від ранку і до цього часу періодично обстрілюють цивільну інфраструктуру Авдіївки та населених пунктів Покровського району навколо. Зі ствольної артилерії та РСЗВ обстріляно Авдіївку", - розповів Штупун.
Також на мар'їнському напрямку протягом доби Сили оборони успішно відбили дев'ять атак ворога в районах зруйнованої Мар'їнки Донецької області. Своєю чергою Сили оборони знищили щонайменше чотири ворожі танки та ще два пошкодили, однак ця інформація не остаточна.
Раніше Штупун повідомляв, що російські війська підвищили активність на всьому Таврійському напрямку, здійснили 705 обстрілів. Лише в районі Мар’їнки та Новомихайлівки відбито 15 ворожих атак.