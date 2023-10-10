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Шольц та Макрон обговорили подальшу допомогу Україні

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макрон,шольц
Підтримка України була однією з тем на спільному засіданні урядів Німеччини та Франції в Гамбурзі, а також двосторонніх переговорів лідери двох держав.

Про це заявив канцлер ФРН Олаф Шольц, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Підтримка України залишається для нас важливою турботою", - сказав Шольц.

Наразі йдеться, за його словами, про те, щоб восени та взимку "зменшити, наскільки можливо, наслідки російського бомбового терору проти цивільного населення України". Потрібний захист об’єктів критичної інфраструктури та енергосистеми. Тому, нагадав канцлер ФРН, він оголосив минулого тижня про плани передати Україні ще одну систему ППО Patriot.

Але Німеччина та Франція будуть підтримувати Україну також у довгостроковій перспективі, сказав глава уряду. "З цією метою якраз ведуться двосторонні переговори щодо обіцянок надання Україні безпекових гарантій", - зазначив Шольц.

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Президент Франції Емманюель Макрон своєю чергою зазначив, що нинішня зустріч дала можливість ще раз засвідчити повну солідарність з Україною та підтримку в її боротьбі проти російської агресії.

Автор: Володимир Янченко

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Топ коментарі

  • CrossFirenko
  • Amber
    Звісно зʼєднпють за державний кошт , бо там курорти Бені
  • Mod Dom
    Арабы повторили Бучу в Израиле
    Кровавая резня: на границе с сектором Газа нашли тела 200 убитых ХАМАС израильтян ФОТО

    Армия обороны Израиля разрешила иностранным журналистам побывать в разгромленном кибуце Кфар-Аза, который находится в нескольких километрах от сектора Газа. В нем боевики ХАМАС убили около 200 израильтян. 40 из обнаруженных тел - дети



    Правоохранители продолжают вывозить тела из домов, число жертв может вырасти.

    Сообщается, что все автомобили на дорогах сожжены, некоторые дома также пострадали от огня. В населенном пункте остались и машины боевиков ХАМАС, которые, возможно, заминированы, рассказали журналисты.



    Корреспондент «Рейтерс» написала, что «репортеры ходили по тропинкам кибуца, где стоял тяжелый трупный запах». «Тела местных жителей и боевиков ХАМАС лежат на территории кибуца Кфар-Аза среди сгоревших домов, разбросанной мебели и обгоревших автомобилей. Израильские солдаты ходили от дома к дому, чтобы вынести трупы», - сказано в репортаже.

    «Вы видите детей, матерей, отцов в спальнях, в защитных комнатах… Их убили террористы. Это не война, это не поле битвы. Это резня, это террористическая атака», - цитируют журналисты генерал-майора Итая Верува.

    «Это то, чего я никогда в жизни не видел. Это то, что мы представляли себе из рассказов наших дедушек, бабушек о погромах в Европе и других местах», - сказал Верув.

    У ЦАХАЛ пока нет точного числа жертв.

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