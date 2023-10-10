Шольц та Макрон обговорили подальшу допомогу Україні

Підтримка України була однією з тем на спільному засіданні урядів Німеччини та Франції в Гамбурзі, а також двосторонніх переговорів лідери двох держав.

Про це заявив канцлер ФРН Олаф Шольц, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Підтримка України залишається для нас важливою турботою", - сказав Шольц.

Наразі йдеться, за його словами, про те, щоб восени та взимку "зменшити, наскільки можливо, наслідки російського бомбового терору проти цивільного населення України". Потрібний захист об’єктів критичної інфраструктури та енергосистеми. Тому, нагадав канцлер ФРН, він оголосив минулого тижня про плани передати Україні ще одну систему ППО Patriot.

Але Німеччина та Франція будуть підтримувати Україну також у довгостроковій перспективі, сказав глава уряду. "З цією метою якраз ведуться двосторонні переговори щодо обіцянок надання Україні безпекових гарантій", - зазначив Шольц.

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Президент Франції Емманюель Макрон своєю чергою зазначив, що нинішня зустріч дала можливість ще раз засвідчити повну солідарність з Україною та підтримку в її боротьбі проти російської агресії.