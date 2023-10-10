Зеленський та прем’єр Румунії Чолаку обговорили посилення співпраці ОПК
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Президент України Володимир Зеленський під час свого візиту до Румунії 10 жовтня зустрівся з прем’єр-міністром країни Марчелом Чолаку. Вони обговорили оборонну підтримку України та посилення двосторонньої співпраці оборонно-промислових комплексів.
Про це Зеленський повідомив у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.
Він також наголосив на важливості виконання домовленостей з румунською стороною щодо транзиту українського збіжжя територією країни.
"Україна та Румунія роблять критичний внесок у глобальну продовольчу безпеку. Важливо, щоб домовленості щодо подвоєння транзиту української агропродукції територією Румунії були реалізовані", - йдеться у повідомленні.
Зеленський також подякував уряду Румунії за вагому практичну допомогу Україні.