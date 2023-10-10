Зеленський та прем’єр Румунії Чолаку обговорили посилення співпраці ОПК

Президент України Володимир Зеленський під час свого візиту до Румунії 10 жовтня зустрівся з прем’єр-міністром країни Марчелом Чолаку. Вони обговорили оборонну підтримку України та посилення двосторонньої співпраці оборонно-промислових комплексів.