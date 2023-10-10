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Зеленський та прем’єр Румунії Чолаку обговорили посилення співпраці ОПК

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зеленський
Президент України Володимир Зеленський під час свого візиту до Румунії 10 жовтня зустрівся з прем’єр-міністром країни Марчелом Чолаку. Вони обговорили оборонну підтримку України та посилення двосторонньої співпраці оборонно-промислових комплексів.

Про це Зеленський повідомив у телеграмі, передає Цензор.НЕТ. 

Він також наголосив на важливості виконання домовленостей з румунською стороною щодо транзиту українського збіжжя територією країни.

"Україна та Румунія роблять критичний внесок у глобальну продовольчу безпеку. Важливо, щоб домовленості щодо подвоєння транзиту української агропродукції територією Румунії були реалізовані", - йдеться у повідомленні. 

Зеленський також подякував уряду Румунії за вагому практичну допомогу Україні. 

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Топ коментарі

  • Твоє Відображення
    Скажіть Вова, коли покажуть серіал свати?
  • Павло ШОвте
    Дивно, і чому це Порошенко представляє Україну не в пожм'яканій уніформі і без шкарпеток?
  • Наталия Гончар
    Ігровий бізнес в Україні в руках російського смтрящего друга Арахамії Баума, котрий напичасав у ВР закон, СЛ з оПЗЖ прийняли й зараз у бюджет не надходить ні копійки . а новина ЦН сьогодні як одна з казино РАШКИ в Україні судиться з розкривачами журналістами .

    А ВОВА УСЬО КЛЯНЧИТЬ ТА КЛЯНЧИТЬ відчитується та видчитуєтья ЯК!!! КЛЯНЧИТЬ!!!
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