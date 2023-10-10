Комітет ВР рекомендував Раді ухвалити в цілому законопроєкт про легалізацію медичного канабісу

Парламентський комітет із питань здоров’я, медичної допомоги та медичного страхування рекомендував Верховній Раді ухвалити законопроєкт про легалізацію медичного канабісу в другому читанні та в цілому.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос"), передає Цензор.НЕТ.

"Комітет ВРУ з питань здоров'я підтримав законопроєкт про медичний канабіс до другого читання. Далі останній етап - голосування в цілому в залі парламенту", - йдеться у дописі.

Також читайте: МОЗ вітає перший крок до легалізації медичного канабісу: Застосування ліків жорстко контролюватимуть

Нагадаємо, Верховна Рада 13 липня ухвалила в першому читанні законопроєкт про легалізацію медичного канабісу.

Законопроєкт покликаний легалізувати обіг рослин роду конопель (канабіс) у медичних, промислових цілях, науковій та науково-технічній діяльності. Мета - створити умови для розширення доступу пацієнтів до лікування онкологічних захворювань та посттравматичних стресових розладів (ПТСР), отриманих у результаті війни.

Раніше легалізацію медичного канабісу підтримав Володимир Зеленський. На його думку, в Україні мають застосовуватися всі найкращі світові практики фізичної та ментальної реабілітації.

Також читайте: Лікарі-онкологи підписали відкритий лист із закликом легалізувати медичний канабіс. ДОКУМЕНТ