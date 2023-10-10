До нового пакету допомоги США увійдуть ракети AIM-9 і TOW та боєприпаси, - ЗМІ

Новий пакет військової допомоги США для України на суму 200 мільйонів доларів може бути оголошений уже в середу під час засідання Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн"). До нього увійдуть ракети класу повітря-повітря AIM-9 і протитанкові ракети TOW, а також боєприпаси.

Про це повідомила журналістка "Голосу Америки" Карла Бабб у твіттері, передає Цензор.НЕТ.

За даними Бабб, до нового пакета американської військової допомоги увійдуть ракети AIM-9 і TOW, боєприпаси для систем HIMARS, високоточні авіаційні боєприпаси, а також 155-мм та 105-мм артилерійські снаряди.

Крім того, там мають бути обладнання для боротьби з безпілотниками, протитанкові гранатомети AT4, боєприпаси для стрілецької зброї та "багато іншого".

Читайте: Конгрес має затвердити додаткове фінансування, щоб США могли одночасно підтримувати і Ізраїль, і Україну, - міністерка армії США Вормут