Росіяни завдали 2 ракетних та 62 авіаційні удари, здійснили 30 обстрілів із РСЗВ, - Генштаб
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.
У повідомленні зазначається: "Протягом доби відбулось 75 бойових зіткнень. Також, російська федерація завдала удару зенітною керованою ракетою С-300 по цивільним будинкам в населеному пункті Великий Бурлук Харківської області.
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Окрім цього, сьогодні вночі, окупанти атакували південні регіони нашої держави 36 ударними БпЛА типу "Shahed-136/131". Силами та засобами протиповітряної оборони знищено 27 ворожих "шахедів". Загалом ворог завдав 2 ракетних та 62 авіаційних ударів, здійснив понад 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.
Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура".