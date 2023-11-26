Окупанти продовжують наступ у районі Авдіївки, - ISW

ЗСУ відбили російські наземні атаки на кількох ділянках авдіївського напрямку. 25 листопада російські війська захопили нові позиції під Авдіївкою.

Про це пишуть аналітики Інституту вивчення війни (ISW), інформує Цензор.НЕТ.

Геолокаційні кадри, опубліковані 24 листопада, вказують на те, що російські війська просунулися на північ від Красногорівки. Російські джерела запевняють, що російські війська просунулися в промисловій зоні та біля залізничної станції Ясинувата-2, в районі Кам'янки, а також біля Авдіївського коксохімічного заводу.

Російський мілітаристський ресурс заявив, що росіяни повністю захопили промзону біля залізничної станції Ясинувата-2, продемонструвавши "дуже високий рівень ведення штурмових дій". Росіяни опублікували кадри, на яких нібито видно, як деякі українські сили відходять з позицій у промзоні на південному фланзі Авдіївки. При цьому один із їхніх військових блогерів стверджував, що російські сили ще не повністю захопили промзону.

Втім, це не змінює ситуацію. "Немає сенсу гратися у відсотки, – каже український воєнний кореспондент Богдан Мірошников, – адже залишки промки втримати не зможемо".

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Мирошников зауважує, що це погіршує позиції на південному фланзі. Тепер є великий ризик початку міських боїв: "З тієї промки окупанти можуть зайти в місто з півдня, де будуть зточувати піхоту у космічних масштабах".

Російські джерела також стверджували, що російські сили просунулися вперед біля Степового і Новокалинового. ISW не знайшов підтверджень жодній з таких заяв. Тим часом Генштаб ЗСУ повідомив, що українські сили відбили російські наземні атаки на схід та південь від Новокалинового, а також поблизу Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, Сєверного і Первомайського.

Речник Таврійського угруповання ЗСУ полковник Олександр Штупун заявив, що росіяни знизили інтенсивність авіаударів та зменшили кількість бронетехніки на авдіївському напрямку, але їхні війська все ще проводять піхотні атаки.

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