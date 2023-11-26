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Минулої доби російські окупанти застосували 87 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131", усі знищено, - Генштаб

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ппо
Загалом ворог завдав 4 ракетних та 109 авіаційних ударів, здійснив 59 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Про це йдеться в ранковому зведення Генштабу ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Авіаційних ударів зазнали: Петропавлівка, Іванівка, Кислівка, Берестове Харківської області; Стельмахівка, Білогорівка Луганської області; Терни, Новомихайлівка Донецької області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської та Херсонської областей.

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Автор: Марина Макєєва

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Топ коментарі

  • Роман Арах
    два новых зовода уже у п"доров скоро на жаль будут твари и по 1т запускать, а зеермак выпустить очередной видос про писилення всего!!!!
  • ігор тарчук
    рашіст не ******-пуйло тожі скоро здохне
  • Pit #584755
    шоб они не делали не идут дела ,видно с лишней хромосомой их мама родила
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