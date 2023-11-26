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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 324 830 осіб (+1070 за добу), 5513 танків, 7874 артсистеми, 10279 броньованих машин

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техніка,знищення
Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 324 830 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.11.23 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 324830 (+1070) осіб,

танків - 5513 (+11) од,

бойових броньованих машин - 10279 (+16) од,

артилерійських систем - 7874 (+23) од,

РСЗВ - 907 (+2) од,

засоби ППО - 597 (+1) од,

літаків - 323 (+0) од,

гелікоптерів - 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 5901 (+93),

крилаті ракети - 1565 (+0),

кораблі /катери - 22 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 10288 (+29) од,

спеціальна техніка - 1113 (+1)

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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 324 830 осіб (+1070 за добу), 5513 танків, 7874 артсистеми, 10279 броньованих машин 01

Автор: Марина Макєєва

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Топ коментарі

  • Qq Qqq #455433
    Минув 3563 день москальсько-української війни.
    83!! одиниці техніки та 1070!!! чумардосів.
    Арта 25!, броня 27!!, логістика 29!!
    Рахунок ППО спецтехніка 1 - 1.
    93! збитих БПЛА це шедевр. Це за один день більше ніж 1.5% з усіх збитих БПЛА протягом повномасштабного вторгнення. Москалів знову сильно покривило )
    Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

    P.s. 324 000!!! це більше, ніж таке місто як Волжський ...
  • Urs
    статистика ГШ по кількості чумардосів та РСЗВ впевнено крокує до місячного рекорду.
  • anton korsiner
    За словами пропагандиста Конашенкова, втрат у "Кацапів" немає.
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