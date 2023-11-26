Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 324 830 осіб (+1070 за добу), 5513 танків, 7874 артсистеми, 10279 броньованих машин
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Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 324 830 російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.11.23 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 324830 (+1070) осіб,
танків - 5513 (+11) од,
бойових броньованих машин - 10279 (+16) од,
артилерійських систем - 7874 (+23) од,
РСЗВ - 907 (+2) од,
засоби ППО - 597 (+1) од,
літаків - 323 (+0) од,
гелікоптерів - 324 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 5901 (+93),
крилаті ракети - 1565 (+0),
кораблі /катери - 22 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 10288 (+29) од,
спеціальна техніка - 1113 (+1)