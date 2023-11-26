Рашисти обстріляли 4 райони Харківщини, пошкоджено будинки та ЛЕП
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначається, минулої доби ворог з артилерії та мінометів та іншого озброєння обстріляв населені пункти Богодухівського, Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів.
Внаслідок артилерійського обстрілу смт Козача Лопань Харківського району пошкоджено 4 приватні будинки та приватні автомобілі. У с. Баранівка Богодухівського району мінометним обстрілом пошкоджено 2 приватних будинки та лінії електропередач.
"Також під ударами ворога перебували Уди Богодухівського району, Алісівка Харківського району, Бочкове, Мала Вовча Чугуївського району, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Куп'янського району", - йдеться у повідомленні.
За даними ОВА, задобу постраждалих серед цивільного населення не зафіксовано.
Очільник регіону також інформує, що триває розмінування. За добу піротехніки ДСНС обстежили більше 4,1 га території та знешкодили 113 вибухонебезпечних предметів.