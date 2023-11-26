450 млн доларів виділить ЮНІСЕФ на підтримку прифронтових регіонів наступного року
Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, інформує Цензор.НЕТ
"Виділені кошти будуть направлені на гуманітарні потреби. Зокрема, частину суми витратять на забезпечення ноутбуками дітей, які не мають змоги навчатися офлайн. Діти із сільських громад звільнених районів Харківської та Херсонської областей у 2023 році отримали 10 тисяч ноутбуків і тепер можуть повноцінно навчатись", - йдеться в повідомленні.
Серед інших важливих завдань – облаштування шкільних укриттів, відновлення водопостачання та підтримка центрів життєстійкості. Зокрема, у Харківській області ЮНІСЕФ допомагає реалізувати проєкти щодо створення шести таких центрів. Вони з'являться у Чугуївській, Балаклійській, Пісочинській, Кегичівській, Красноградській, Валківській громадах.