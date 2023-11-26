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Блінкен обговорить ситуацію в Україні з главами МЗС країн НАТО

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блінкен
Державний секретар США Ентоні Блінкен упродовж 27-29 листопада перебуватиме з офіційним візитом у Брюсселі, де відбудеться засідання міністрів закордонних справ країн НАТО.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Держдеп США.

"Блінкен підкреслить непохитну відданість НАТО Україні в її боротьбі проти російської агресії, наголосить на нашій підтримці демократії і регіональної стабільності на Західних Балканах і обговорить пріоритети Вашингтонського саміту НАТО в липні 2024 року", - зазначається в повідомленні.

Також читайте: Блінкен візьме участь у зустрічі Ради Україна – НАТО

Автор: Ірина Дашківська

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Топ коментарі

  • Dmitry Klaus
    Обговорювати треба було тоді, коли Зеленський на шашлики збирався, а зараз потрібна постійна військова допомога і щодня
  • MrStepanovM
    огидно бачити накиди невігласів на Блінкена, уж до кого а до нього претензій не має бути. На своєму фронті він робить все можливе і не можливе. А особливо "обдарованні" ще й шашликі Зєлі сюди приплели....
  • Gary Grant
    А ці все балакають.
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