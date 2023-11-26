Над Черкащиною знищили 2 "Шахеди", без потерпілих і руйнацій

У ніч на 26 листопада під час оголошеної повітряної тривоги на Черкащині працювали сили ППО.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Черкаської ОВА Ігор Табурець, інформує Цензор.НЕТ.

"Ще одна ніч із затяжною тривогою. Майже 5 годин поспіль ми мали загрозу з повітря. За попередньою інформацією, наші оборонці в цей час знищили в небі над Черкащиною 2 ворожі "шахеди". Минулось без потерпілих і руйнацій", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Внаслідок падіння уламків дрона в кількох будинках на Черкащині вибито вікна. ФОТО

Оперативні групи продовжують роботу.

За даними Повітряних сил, у ніч на 26 листопада ППО знищила 8 "шахедів" з 9.