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Латвія пропонує посередництво у переговорах щодо розблокування польсько-українського кордону

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кордон,польща
Латвія офіційно закликала Польщу вирішити ситуацію з блокуванням польсько-українського кордону. Рига пропонує своє сприяння у цьому питанні.

Про це повідомили в МЗС Латвії, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Як зазначається, 25 листопада міністр закордонних справ Латвії Криш’яніс Каріньш спілкувався із польським міністром у справах ЄС Шимонем Шинковським вель Секом та закликав його шукати вихід із ситуації, що склалася на польсько-українському кордоні через протест-блокаду польських перевізників.

"Міністр закордонних справ повідомив про готовність Латвії долучитися і сприяти пошуку виходу із ситуації", - зазначають у комюніке.

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Також міністри говорили про майбутній саміт Євроради, де мають розглянути питання щодо відкриття з Україною переговорів про вступ до ЄС.

Автор: Ірина Дашківська

Топ коментарі

  • Maksim Perepelitca
    Знайшов сторінку того у..бка , який керує блокуванням кордону , подивився на коментарі . І що ж ви думаєте , - знайшов там те чого й очікував .
    В коментарях майже немає й натяку на те що блокада кордону пов'язана з відстоюванням інтересів польських перевізників , натомість повно коментарів типу - це їм за Волинь , за Бандеру , за убійства руцкіх на Донбасє , та інша муйня .
    То ж - з цим все зрозуміло . За блокуванням "стирчать кацапські вуха " і більш нічого .
    .
  • Ksenia VB
    Бандера Подільський
    @bandera_khm
    ·
    1 год
    На протязі як мінімум доби 23.11.2023 на території урядового комплексу Білорусі "Лясковичі" ( на території Національного парку "Прип'ятський") перебував керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.
  • valentyna #410470
    Коли є конфлікт має бути присутня третя сторона, а то інформація різна,бо різні погляди на проблему.
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