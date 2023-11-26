Новини

Ігнат про опубліковані Reuters та The Sun кадри роботи ППО у Києві: Претензій немає

12 35353
ппо
Напередодні західні видання Reuters та The Sun опублікували кадри, на яких зафіксовано бойову роботу української ППО під час масованої атаки дронами на Київ 25 листопада. У Повітряних силах кажуть, що відео і фото не містили "чутливої інформації".

Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Я бачив відео, там немає нічого такого, що могло б викликати занепокоєння. Робота ППО показується, і командувач Повітряних сил у себе у Telegram-каналі інколи дякує нашим захисникам і показує відео... Тому претензій немає", - сказав речник.

Ігнат пояснив, що у мережі заборонено публікували фото і відео, де видно локацію розміщення систем протиповітряної оборони.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Під час сьогоднішньої атаки Росія не використовувала реактивні "Шахеди", - Ігнат

"Чутлива інформація - це коли видно місце пуску зенітної ракети. Противник може це ж саме відео мати з кількох точок, і на перехресті цих точок можна безпомилково визначити, звідки саме здійснювався пуск", - додав Ігнат.

Автор: Ірина Дашківська

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Микола Шумахер
    Якби це висвітлив хтось із простих смертних, то претензії були б...
  • Ksenia VB
    Тата
    @TataHortitsa
    Алексей Кучеренко
    2 ч.
    4.1 млн доларів плюс 3.5 кг золотих злитків в будинку головного лісника Рівненщини.
    Щось ще коментувати?!(
    Масштаби та вертикаль зрозумілі?!(
  • Александр Чуднивец #474549
    тихєнько в ліс пішов і там нацарював...
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини