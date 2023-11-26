"Слуги народу" та ОПЗЖ хочуть заблокувати ухвалення закону про заборону московського патріархат, - Ірина Геращенко

Співголова фракції "Європейська Солідарність" Ірина Геращенко повідомила, що народні депутати з фракції "Слуга народу" разом з представниками, обраними від ОПЗЖ, знайшли механізм для блокування законопроєкту про заборону церкви московського патріархату.

Вони звернулися до Голови ВР Стефанчука із вимогою направити цей законопроєкт у Венеціанську комісію. Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Європейської солідарності".

"До кінця 23 року церковний закон не приймуть! Й питання не лише в кількості поправок, їх можна було б за кілька днів розглянути. "Слуги" і ОПЗЖ знайшли більш творчий підхід. Вони звернулися до спікера Стефанчука з вимогою направити законопроєкт на експертизу Венеціанської комісії", – пише Геращенко у соцмережах.

В СЕДО (електронна система документообігу парламенту) видно, що наразі 50 депутатів підписали це звернення. Автор ініціативи Андрій Мотовиловець, він з самого початку не був прихильником виносити церковний законопроєкт в порядок денний, мотивуючи це свободою совісті і невтручанням держави в справи церковні. Жодні доводи, що у випадку рпц мова не про церкву, а про нацбезпеку, довго не працювали", - зазначає депутатка.

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"Серед підписантів - а їх 50 - ОПЗЖ в повному складі (за одиничним виключенням), інші цікаві прізвища, як то Бужанський, Дмитрук і ко. Тепер "слуги" мотивують свої дії міжнародною реакцією, мовляв, серед наших партнерів, в тому числі в США є критика цих законопроєктів, які лобісти московських попів подають на Заході як гоніння на церкву", - пише Ірина Геращенко.

"Ось повний перелік депутатів, які підписали лист до Стефанчука. Що ж, рпц має в українському парламенті потужне лобі", - резюмує Геращенко.

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Андрій Мотовиловець

Артем Культенко

Ольга Савченко

Вікторія Гриб

Артем Дмитрук

Євген Шевченко

Сергій Литвиненко

Максим Павлюк

Павло Халімон

Антоніна Славицька

Євген Брагар

Валерій Гнатенко

Сергій Бунін

Степан Чернявський

Георгій Мазурашу

Сергій Кузьміних

Ганна Скороход

Максим Перебийніс

Анатолій Бурмич

Данило Гетьманцев

Максим Ткаченко

Сергій Магера

Микола Галушко

Валерій Дубіль

Олександр Федієнко

Маргарита Шол

Павло Фролов

Максим Бужанський

Олександр Фельдман

Сергій Северин

Олександр Лукашев

Юрій Бойко

Олександр Качний

Сергій Льовочкін

Олександр Пузанов

Сергій Ларін

Віктор Чорний

Василь Німченко

Віталій Борт

Наталія Приходько

Григорій Суркіс

Михайло Папієв

Юлій Йоффе

Микола Скорик















