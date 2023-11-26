За добу на Таврійському напрямку ліквідовано понад 600 окупантів, 13 росіяни здались у полон, - Сили оборони

25 листопада Сили оборони ліквідували на Таврійському напрямку 639 російських окупантів.

Про це повідомили в Об'єднаному пресцентрі Сил оборони Таврійського напрямку, інформує Цензор.НЕТ.

За добу ворог завдав 6 авіаударів, провів 42 бойових зіткнення та здійснив 709 артобстрілів.

Загальні втрати ворога становлять 639 осіб. Ще 13 окупантів здалися в полон.

Знищено 13 одиниць військової техніки. Зокрема, 3 танки, 2 ББМ, 1 артсистема, 1 ПТРК, 3 БпЛА, 3 автомобілі. Також знищено 3 склади боєприпасів та 1 важливий об’єкт окупанта. Ще 15 одиниць техніки ворога пошкоджено.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На Таврійському напрямку росіяни збільшили кількість штурмових дій та авіаударів, - Сили оборони