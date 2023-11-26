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Росіяни збільшують кількість військових шпиталів на Луганщині та змушують студентів працювати в них

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рф,шпиталь
Російські загарбники змушують студентів працювати у військових шпиталях, щоб компенсувати дефіцит медиків.

Про це повідомив начальник Луганської ОВА Артем Лисогор, інформує Цензор.НЕТ.

За даними начальника ОВА, розподіл на проходження практики проводять в медичних училищах, які функціонують на окупованих територіях.

"Відмовитись неможливо, адже в такому випадку молодим людям погрожують виключенням", - додає Лисогор.

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Автор: Марина Макєєва

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Топ коментарі

  • Александр Иванов #442761
    Жаби здихнули полегшено, студенти переключаться на орків, очікується дефіціт чорних пакєтів.
  • Mark Nickless
    Кожному студенту - бутилку хлороформу і скальпель, най потренеруються і наберуться досвіду. Практика робить досконалість.
  • Gary Grant
    Не мали студенти клопоту як виносити лайно за кацапськими алкашами та зеками. "Асвабадітєлі" прийшли.
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