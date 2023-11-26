Росіяни збільшують кількість військових шпиталів на Луганщині та змушують студентів працювати в них
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Російські загарбники змушують студентів працювати у військових шпиталях, щоб компенсувати дефіцит медиків.
Про це повідомив начальник Луганської ОВА Артем Лисогор, інформує Цензор.НЕТ.
За даними начальника ОВА, розподіл на проходження практики проводять в медичних училищах, які функціонують на окупованих територіях.
"Відмовитись неможливо, адже в такому випадку молодим людям погрожують виключенням", - додає Лисогор.