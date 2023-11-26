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Київ був близький до відключень світла через атаку дронами, були пошкоджені магістральні лінії електропередач, - Кудрицький

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25 листопада в Києві був ризик відключення світла. Російські окупанти під час атаки пошкодили кілька потужних магістральних ліній електропередач у Києві та Київському регіоні.

Про це в ефірі телемарафону повідомив голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Були ризики, що ми запровадимо певні обмеження електропостачання на період відновлювальних робіт, але вдалося пройти день без будь-яких графіків відключень", - сказав Кудрицький.

Він додав, що енергетикам швидко вдалося відновити роботу двох потужних магістральних ліній, тому ризиків відключень наразі немає.

Нагадаємо, нічна атака 25 листопада  на Київ - найбільша з початку вторгнення. За даними Повітряних сил, знищено 71 із 75 ударних "Шахедів".

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Автор: Марина Макєєва

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Топ коментарі

  • Пафнутий Добрыдень
    З метою зниження навантаження та забезпечення населення електроенергієй требя заборониті освітлення вітрін, різноманітной реклами підсвічування, гірлянди та інш на крамницях, ресторвціях, разважальних закладах, ТРЦ тощо. Київ світеться яе різдвянна ялинка.
  • Oleksii Pilevych #582021
    Так у Києві, для декого, вже війни "немає".... вона знову вже для їх "десь там"....
  • Пафнутий Добрыдень
    Не тількі у столиці. Проіхав тиждень тому у справах по Прикарпаттю. Львів, Франківськ, Тернопіль, Чорновці. Все майєже теж саме. У неділю проскочив до Буковеля. Там теж саме тількі ще будівельників багато. А кажуть ротацію нема кім робити.
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