Міноборони РФ заявило про збиття двох ракет над Азовським морем

Міноборони РФ стверджує, що над Азовським морем нібито було знищено 2 українські ракети.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російську пропагандистську агенцію новин "РИА-Новости", яка публікує заяву Міноборони РФ.

Зазначається, нібито ракети були запущені вранці 26 листопада.

За даними росіян, це були переобладнані для ураження наземних цілей зенітні ракети С-200. Перед цим у Криму лунала повітряна тривога та перекривали керченський міст.

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