Вночі окупанти запустили невелику кількість БПЛА із розділенням на групи, - Ігнат

В ніч на 26 листопада російські загарбники здійснили атаку невеликою кількістю безпілотників.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Сьогодні якраз була типова атака, нетипова була учора, і ми бачили, які були результати бойової роботи ППО: рекордна кількість ударних БПЛА була знищена. Сьогодні ворог вдався до звичної тактики – атака невеликою кількістю, розділення на групи, навіть 9 безпілотників, які були випущені з Приморсько-Ахтарська, теж по групах розділялися", - розповів Ігнат.

Він відзначив ефективну роботу мобільних вогневих груп та зазначив, що Сили оборони завжди відстежують рух ворожих безпілотників

"Мобільні вогневі групи відпрацьовують дедалі краще, ми покладаємо великі надії на мобільні вогневі групи усіх Сил оборони зрозуміло чому - нам потрібно берегти наші зенітні керовані ракети", - додав речник.

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